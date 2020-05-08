شاهد .. رامز مجنون رسمي الحلقة 15.. والضحية طارق حامد

حلقة برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، والذي يعرض عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ويقوم به الفنان رامز جلال بالتعاون مع المغنية والإعلامية أروى، ويستضيف اليوم الجمعة، نجم منتخب مصر والزمالك اللاعب طارق حامد.
كرسي كهربائي دون علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.
وتدور فكرة المقلب، من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانين بها، وإجلاس الضيف على
يخرجه رامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.
ويظهر رامز إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يأتي يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة ماء حتى
وهدد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، بفرض عقوبات مالية كبيرة على أي لاعب بالفريق، يظهر في البرنامج.
لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
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