محمد حليم يحتفي بنجاح دعاء "رمضاني كالعادة" وتخطيه حاجز المليون مشاهدة

احتفى الفنان محمد حليم، بنجاح دعاء "رمضاني كالعادة" بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتخطيه حاجز المليون مشاهدة. قال حليم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد Advertisements لله رب العالمين تخطى دعاء رمضاني كالعادة، حاجز المليون مشاهدة فى وقت قليل بفضل الله سبحانه وتعالى". لله رب العالمين تخطى دعاء رمضاني كالعادة، حاجز المليون مشاهدة فى وقت قليل بفضل الله سبحانه وتعالى". أضاف حليم: "بشكر شركائى فى النجاح من كل قلبى وربنا جعلكم سبب وكل اللى تعبوا معايا فى العمل واللى شاركوه وحاولوا توصيله معايا، وياريت اللى لسه مسمعهاش يسمعها ولو عجبته يشاركها مع حبايبه، دعواتكم ودعمكم يهموني".

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