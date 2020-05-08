محمد نجاتي يكشف لـ "الـوفـد" كواليس مسلسل يا أنا يا جدو

أعرب الفنان محمد نجاتي، عن سعادته برود فعل الجمهور الإيجابية عن مسلسله الجديد "يا أنا ياجدو" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وأكد "نجاتي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن شخصية "مرعي" الذي يجسدها ضمن أحداث العمل شاب يعيش في مكان شعبي ويشرب الخمور وتدور الأحداث في إطار كوميدي لايت.

وأضاف "نجاتي" أن كواليس يا أنا يا جدو كانت تجمعها روح الكوميدية والمحبة والمساعدة، وذلك نظرا لأننا جميعا أصدقاء من قبل العمل".

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يشار إلى أن تتناول الأحداث حول إسماعيل وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه

والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة الجد حتى يحصلون على الميراث.

يذكر أن مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير، طارق صبري، سارة سلامة، محمد نجاتي، أحمد سلامة، مدحت ‏تيخا، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج ‏الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي وإخراج عادل الأعصر‎.‎