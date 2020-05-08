فيديو.. صلاح عبد الله في كواليس "2 في الصندوق"

نشر الفنان صلاح عبد الله مقطع من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "2 في الصندوق"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق صلاح على الفيديو قائلاً:" البهجة مفتاحها صُحبة مُحبة

مُخلصة وربنايسعدهم كما أسعدوني بروڤة قبل التصوير في 2 في الصندوق".

مسلسل اتنين في الصندوق من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة كل من

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حمدي المرغني، أوس أوس، أشرف الشرقاوي، محمود البزاوي، نهى عابدين، أحمد عبد الله محمود، محمود عبد الغفار، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، محمود الشرقاوي، هايدي رفعت،وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.