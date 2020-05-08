فيديو.. صلاح عبد الله في كواليس "2 في الصندوق"

نشر الفنان صلاح عبد الله مقطع من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "2 في الصندوق"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق صلاح على الفيديو قائلاً:" البهجة مفتاحها صُحبة مُحبةمُخلصة وربنايسعدهم كما أسعدوني بروڤة قبل التصوير في 2 في الصندوق".
مسلسل اتنين في الصندوق من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة كل من
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