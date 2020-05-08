فيديو..أغنية "بعشقك" تسجل أكثر من 140 ألف مشاهدة على يوتيوب

سجلت الأغنية الجديد للفنان عاصي الحلاني أكثر من 140 ألف مشاهدة، وذلك في اليوم الثاني من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب"

الأغنية كلمات: إيهاب عبدالعظيم، ألحان : محمد عبيه، توزيع: طوني سابا، والكليب يظهر فيه عائلة الحلاني زوجته وأولاده "ريتا، الوليد".

يذكر أن آخر أعمال عاصي الفنية كانت بإصداره دعاء "أنت العليم" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب"، كلمات: نزال فرنسيس، ألحان: عاصي الحلاني.