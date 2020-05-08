اقترب الإعلان الجديد للفنان تامر حسني من حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة، وذلك في 3 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

لأغنية من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: إيهاب عبدالواحد، توزيع: علي فتح الله، ويقول مطلعها "الأصل مصري وأنت اللي عارف معنى أن جذورك مصرية والكل شاهد الكل شايف عم الجدعنة والتضحية"، واعتمدت صورة الإعلان على إبراز سحر النيل وجماله والمناطق المحيطة به. مطلعها "الأصل مصري وأنت اللي عارف معنى أن جذورك مصرية والكل شاهد الكل شايف عم الجدعنة والتضحية"، واعتمدت صورة الإعلان على إبراز سحر النيل وجماله والمناطق المحيطة به. يذكر أن تامر قد شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم "محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة". Advertisements ويأتي "أنت أقوى" حاملاً رسالة إيجابية في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يومه الثالث.. إعلان تامر حسني "الأصل مصري" يقترب من 6 ملايين على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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