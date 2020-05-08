هيفا وهبي: المتحرش مجرم

ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ للحملة، التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمكافحة العنف والإبتزاز الإلكتروني، الذي يمارس ضد النساء والفتيات.

وكتبت هيفا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "المتحرّش بيبقى مجرم حتى لو من ورا التلفون! ما تخافي تبلغي عن هالمجرمين اذا تعرضتي لإبتزاز الكتروني ت تكوني بأمان وتحمي غيرك! الشاشة ما بتحمي".

يُذكر أن الحملة تهدف إلى إبلاغ النساء والفتيات بحقهن في إستخدام الإنترنت، مع الإطلاع على جميع التهديدات والتحديات، التي تترافق مع إستخدام الإنترنت.

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