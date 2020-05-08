مازن معضم يُعبّر عن غضبه من هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني ​مازن معضم​ عن غضبه، من الحالة التي وصل إليها لبنان، والإنقسام الطائفي والمذهبي الذي ينتشر في نفوس اللبنانيين، وأيضاً الوضع المعيشي والإقتصادي الصعب، الذي يعيشه الناس هذه الأيام.

وكتب مازن في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "في بلاد الواق الواق وزمن البلاء والنفاق تتعزز الطائفية في نفوس اللبنانيين وببهدلوا بعض عالسوشال ميديا وبيتباهى اللبناني كيف قوص عخيه اللبناني يوم من الايام والدولار حيصير ٥٠٠٠ وناس ما معها تطعمي ولادها ومصالح سكرت وافلست ونحنا ملتهيين بكرهنا لبعض... قرطة عالم مقسومين لبنان".

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