من هي هذه الطفلة التي أصبحت نجمة عالمية؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة ​باريس هيلتون​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها مستعيدة فيها ذكريات طفولتها ومراهقتها، وقد تنوّعت الصور بين فترات عمرية مختلفة من حياتها.

وظهرت هيلتون في إحدى الصور وهي تقف بمفردها، مرتدية فستاناً باللون الأزرق السماوي، يتوسطه شريط باللون الروز، وتزيّن شعرها الأصفر البراق بفيونكة من نفس لون الفستان الجميل، وفي صورة أخرى، ظهرت بالفستان نفسه، لكن هذه المرة شاركتها الصورة شقيقتها نيكي هيلتون.

وتعبيراً عن إشتياقها لأختها، علّقت هيلتون على الصور، قائلة: "أفتقد أختي كثيرا.. الطفلة باريس".

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