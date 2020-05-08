إليسا تدعم النساء في حماية أنفسهن من المتحرشين

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ لمشاركة في الحملة التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمكافحة العنف والإبتزاز الإلكتروني، الذي يمارس ضد النساء والفتيات.

ووجهت إليسا حديثها إلى النساء، قائلة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "الابتزاز من أكبر الجرائم اللي ممكن تتعرضلها أي صبية، والسكوت عن هالموضوع جريمة كمان. افضحي المتحرش وافضحي المبتز واحمي حالك من الخوف لأنو هيدا جسمك وحقك وصوتك الشاشة ما بتحمي".

وتهدف الحملة إلى إبلاغ النساء والفتيات بحقهن في إستخدام الإنترنت، مع الإطلاع على جميع التهديدات والتحديات التي تترافق مع إستخدام الإنترنت.

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