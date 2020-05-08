خبر حزين لمحبي جينيفر لوبيز وأليكس رودريغز!

ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور حوالى سنة على خطوبة النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ على لاعب البيسبول ​أليكس رودريغز​ يبدو ان مخطط الثنائي للزواج هذا الصيف لم يعد موجودا. وكشفت مصادر صحافية اميركية أن أليكس وجينيفر، قررا تأجيل زفافهما الذي كان من المتوقع ان يقام في ايطاليا إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وشعرا أن تأجيل الزفاف هو الخيار الافضل من اجل سلامة المدعوين وسلامتهما وتم التواصل معم وفسروا لهم انه لن يتم في أواخر الصيف كما هو متوقع.

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