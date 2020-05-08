شقيق ياسمين عبد العزيز يشكو إبعاده عن الدراما وهل لها علاقة بالموضوع؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري ​وائل عبد العزيز​شقيق الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ الجدل في رسالة كتبها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يشكو فيها للمنتجين إبعاده عن الأعمال الدرامية منذ سنتين، متسائلاً إن كان خلافه مع شقيقته الذي حصل مؤخراً بسبب علاقتها بالممثل المصري ​أحمد العوضي​ له علاقة بالموضوع.

وقال وائل في الرسالة التي عاد وحذفها:"أسئلة مهمة للساده الزملاء الأفاضل ... !! الاول سلامة عليكم وكل سنه وحضرتكم طيبين وناجحين ورمضان كريم ..انا اشتغلت مع اغلبيه الأساتذة الأفاضل المحترمين اكتر من مره من ممثلين ومخرجين ومنتجين وكذا صحفيين في حوارات صحفية عديدة وموزعين".

وأضاف: هل حضراتكم شوفتوا مني حاجه وحشه ...!؟ هل عمري دخلت لشخص بواسطة او باسم .. هل عمري اتأخرت في مره عن شغلي ...!؟ هل عمري ضايقتك زميل او زميله ...!؟ هل تعديت حدود آداب المهنة....!؟ هل انا ممثل مش كويس ....!؟ واخيرا هل مثلا تعاديت حدود الاصول على ممثلة اخت زميل ليا .. !؟"

تابع قائلا: أظن حضراتكم عارفين الإجابة كويس لان انا عمري ما صدر مني شكوى ... وأنتم نفسكم طلعتوا عليا الجدع ابن البلد .. طيب انا مبشتغلش ليه دراما بقالي سنتين ....!؟ وليه الأساتذة المنتجين لموسم رمضان متجاهليني تماما !؟ وهل يا تري ده ليه علاقة بالمشاكل الشخصية.. ولو له علاقة أحب افهم ليه ...؟! وهل لو كنت وافقت على طلاق ووافقت على جواز تاني كان زماني بشتغل؟"

وواصل شكواه قائلا : انا اظن اني معنديش مشاكل غير الي باينه للناس كلها .. وعلاقتي بالأستاذ المحترم / تامر مرسي كويسه من سنين طويلة كثيره وكان أول المحترمين الي وقف جنبي من اكتر من ١٣ سنه في دور طويل في مسلسل بره الدنيا للنجم شريف منير علي الرغم ان عدد أعمالي في الشركه الام الحاضنة للدراما المصريه " سينرجي " لا يتعدى ٣ أعمال " .

وتابع : اما علاقتي بالأستاذة المخرجين الحمد لله كلهم صحابي وناس محترمه مفيش بيني وبينهم غير كل خير .. وبالفعل اخدت كلمه من اكتر من مخرج السنادي علي المشاركه في اعمال ٢٠٢٠ وللاسف لم يحدث شيء ".

واختتم كلامه : وماظنش ان عندي مشاكل أمنيه مثلا او مطلوب للعداله .. يا ناس انا ليا جمهور وكبير الحمد لله وعدد الجوايز ١٧ جايزه من محافظات مصر كلها .. ياريت حد يرد عليا بعد اذن حضراتكم .. وياريت لو في حاجه انا جاهز احلها لان كده ميرديش ربنا وقف الحال ده ... وشكرا.