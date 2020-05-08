تراند اليوم : هاني رمزي : برنامج “رامز مجنون رسمي” شبه الملاهي

لسنوات قدم الفنان هاني رمزي برامج المقالب لينافس زميله الفنان رامز جلال، لكن هذا العام في رمضان 2020 خرج رمزي من السباق لعدم تمكنه من تصوير برنامجه لظروف انتشار فيروس كورونا.

لكن رمزي كشف عن رأيه في برنامج “رامز مجنون رسمي” خلال لقاء مع برنامج “القاهرة اليوم”، وأوضح أنه معجب به ويجده لطيفا ولا يوجد به مشكله، بل مثل الملاهي، ومختلف عن البرامج السابقة، ووجه تهنئته لرامز جلال.

وأكد هاني رمزي أنه كان يحضر لبرنامج مقالب جديد هذا العام، وبالمصادفة كان التصوير سيتم في الصين، وكان على وشك السفر رغم بدء انتشار فيروس كورونا هناك، لكن فريق العمل شعر بالقلق فاضطروا لإلغاء الفكرة.

ويبدو أن هاني رمزي أصبح معقدا من دولة الصين ولا يريد السفر لها مجددا كما أوضح، ويرى أن يتم تصوير برامجه في السنوات المقبلة في مصر حتى لا يحدث أي مشكلة أو يتعرض فريق العمل أو ضيوفه لأي أذى.