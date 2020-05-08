تراند اليوم : ناسا تتعاون مع توم كروز لتصوير فيلم في الفضاء

تتعاون الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) مع الممثل الأمريكي توم كروز حاليا لتصوير فيلم داخل محطة الفضاء الدولية ما يجعله الفيلم الأول من نوعه.

وأكد مدير ناسا جيم بريدنستين هذه الأخبار، ومن المحتمل أن تقوم شركة تقنيات استكشاف الفضاء الأمريكية المعروفة تجاريا باسم (سبيس إكس) بالشراكة في مشروع الفيلم الذي لا يزال في مرحلة إعداد مبكرة ولم يتم بعد الاستقرار على شركة إنتاجه، وفقا لموقع (تك كرانش) التقني.

وأشار بريدنستين إلى أن تضمين المساعي العلمية مثل المنصة المدارية العائمة في وسائل الإعلام الشعبية بمثابة وسيلة “لإلهام جيل جديد من المهندسين والعلماء” ما يمكن أن يساعد الوكالة على تحقيق أهدافها.

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وكانت ناسا قد تحدثت من قبل عن كيفية فتحها أبواب محطة الفضاء الدولية لمزيد من المشروعات التجارية وتقديمها كموقع تصوير فيلم أحد طرق تطبيق ذلك بدون شك.

ومن المفترض أن تشارك (سبيس إكس) ومؤسسها إيلون ماسك، في الفيلم بتولي مسؤولية نقل كروز إلى محطة الفضاء الدولية. ومن المنتظر أن تنطلق كبسولة الشركة (Crew Dragon) في مهمة هذا الشهر لتحديد قدرتها على حمل البشر من محطة الفضاء الدولية وإليها برفقة اثنين من رواد فضاء ناسا.

ويمكن أن تحمل الكبسولة ما يصل إلى 7 ركاب، لكن ناسا ستحجز منها 4 مقاعد، وفقا لخطط الوكالة. والفكرة هي أن الحجوزات التجارية يمكن أن تساعد الوكالة في تعويض تكلفة عمليات الإطلاق بشكل أكبر.