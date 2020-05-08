شاهد.. فيفي عبده ترد على الاتهامات بفبركة برنامجها!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 06:00 مساءً - ردت الفنانة فيفي عبده على الانتقادات والاتهامات بفبركة برنامجها “خلي بالك من فيفي” وبأن الضيف يعرف بالمقلب.

وأكدت فيفي عبده في لقاء عبر Skype مع برنامج mbctrending أن الضيوف لم يعرفوا بالمقلب على الإطلاق، حتى هي أيضا لم تكن تعرف بتفاصيل ما يحدث ومن ضيف الحلقة.

وتابعت فيفي عبد أنها تنتظر كل يوم تصوير وصول الضيف ويخبروها قبلها بمن سيكون ضحيتها، وهي تستقبله وتتعرض معه لكل ما يحدث.