سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8 مايو 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات والفنادق الكبرى، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.79 جنيه للبيع، وسط هدوء في الطلب.

وقال البنك المركزي، الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.

ويجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو/أيار الجاري، للنظر في طلب مصر قرضا بموجب برنامج أداة التمويل السريع، بحسب جدول اجتماعات المجلس.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تقدمت مع البنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".

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السعر الأكثر تداولا للدولار

هيمن على الدولار سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر.

وتكرر السعر لدى العديد من البنوك منها مصرف أبوظبي الإسلامي والتجاري الدولي والعربي الأفريقي وعودة والاستثمار العربي والمشرق والشركة المصرفية العربية والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس وبلوم مصر وبنك الأهلي المتحد.

أقل سعر للدولار في مصر

وسجل أقل سعر الدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 16.89 للشراء و17.06 للبيع، والجنيه الإسترليني 19.30 للشراء و19.59 للبيع لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.10 للشراء و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 للشراء و4.29 للبيع، والدينار الكويتي 49.47 جنيه للشراء، و51.07 للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.