الأمير هاري يتخلى عن هذه الهواية إرضاء لزوجته

قرر الأمير هاري التخلي عن بنادق الصيد خاصته، وذلك إرضاء لزوجته ميغان ماركل المُحبة للحيوانات.

وأفادت تقارير أن هاري باع البنادق لصياد بـ50 ألف جنيه إسترليني قبل خمسة أشهر من مغادرته برفقة زوجته بريطانيا، بسبب أن ميغان تكره تلك الرياضة.

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وقال أحد المحافظين على الثروة الحيوانية حول قرار الأمير هاري: “هاري ووليام يهويان الصيد، لكني أظنه سيتوقف، لأن ميغان تكرهها.”

وكان الأمير البريطاني هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل قد احتفلا منذ أيام بعيد ميلاد ابنهما آرتشي الأول.

وتعيش العائلة الآن في لوس انجلوس بعدما تنحى هاري وميغان عن مهامهما الملكية في نهاية آذار/مارس الفائت لبدء حياة مهنية جديدة.