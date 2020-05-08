خاص- “لايف ستايلز ستوديوز” تكسر حدة الحجر بفيديو كليب طريف

من أجواء الحجر المنزلي المستمر منذ عدة اسابيع، أهدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الجمهور فيديو كليب جديد لأغنية “انا بقلظت” للفنان عمرو المصري.

الأغنية باللهجة المصرية من كلمات عليم، الحان عمرو المصري، توزيع عمرو الخضري والفيديو والايديت احمد جريزمان. ويقول مطلع الأغنية: “انا بقلظت انا لظلظت محتاج علشان اخسّ انّي اجري .. ولا ميت ميل… انا فشوِلت واتدهوِلت ناقص بس يادوب زلّومه .. وهقلب فيل”.

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تم تصوير الكليب في المنزل ضمن قالب كوميدي مميز وفريد من نوعه، يحاكي يوميات عمرو المصري وأصدقائه في الحجر المنزليّ خلال انتشار فيروس كورونا.

استطاعت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بدقيقتين أن تُمتّع الجمهور بمشاهدة الكليب المرح والطريف والذي يسلط الضوء بشكل عفوي حول ممارسات الناس في الحجر خاصة بعدما اعترض الكثيرين حول زيادة وزنهم بسبب عدم قيامهم بأي نشاط رياضي أو اجتماعي والطهو والاكل كل الوقت.