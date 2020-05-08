كنان اميرزالي وسينام كوبال ينتظران أول مولود، وهذا جنسه

May 08, 2020
ترددت معلومات تفيد ان الثنائي التركي كنان اميرزالي وزوجته سينام كوبال ينتظران مولودهما الأول، حيث أشارت التقارير انهما سيرزقان بطفلة.
وكان كنان وسينام قد نفيا في السابق عدة مرات خبر انتظارهما لمولودهما، وقد تحدث كنان لإحدى وسائل الاعلام في وقت سابق قائلاً: “اذا اراد الله ذلك فسيحصل، واتمنى أن اصبح اباً في الفترة المقبلة”.
لم يؤكد كنان أو سينام الخبر حتى كتابة هذه السطور، مع العلم انهما متزوجان منذ عام 2016.
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