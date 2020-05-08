النجم عمرو يوسف يرفض الغياب في رمضان

تصدر الممثل المصري عمرو يوسف غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط، بصورة باللونين الأبيض والأسود تم التقاطها عن بعد من منزله عن طريق برنامج ” Zoom”، بسبب إجراءات الحجر المنزلي للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من غياب عمرو يوسف عن المنافسة الرمضانية لهذا العام، الا انه حاضر من خلال المقابلة مع مجلة GQ حيث لفت الى أنها تجربة مثيرة وصعبة خاصة أن جلسة التصوير هذه قد تم إجراؤها تقريبًا من خلال مكالمة Zoom – شكرًا لجميع المعنيين”.

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في حديث عن تجربته مع العزل الطوعي وآماله للمستقبل، قال “يوسف” للمجلة: “فتحت الأزمة التي يمر بها العالم حالياً عيناي على أمور كثيرة، لعل أهمها أن الحياة ليست فقط للعمل. بل يجب أن تكون العائلة في طليعة أولوياتنا.”

نذكر أن “يوسف” كان قد تم تكريمه في باريس حول دوره في مسلسل “طايع” الذي عرض في رمضان 2018، ضمن مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية وذلك قبل استفحال أزمة كورونا.

ويغيب عمرو يوسف عن المنافسة في رمضان بعدما جمدت شركة الإنتاج سينرجي تصوير المسلسل التاريخي “خالد بن الوليد” بسبب ضيق الوقت والذي يلعب بطولته النجم المصري عمرو يوسف، تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز. ويشارك في بطولة المسلسل كل من بيومي فؤاد، سوين بدر، حمدي الوزير، بالاضافة الى باقة كبيرة من الممثلين الجاري التعاقد معهم حالياً خاصة ان المسلسل سيضم أكثر من 130 ممثلاً، كما وضعت له الشركة ميزانية ضخمة.