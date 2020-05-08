أحمد وفيق: "النهاية" فتح سكة جديدة للدراما.. وشرف لأي فنان التمثيل فيه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان المصري أحمد وفيق، إن ظهوره هذا العام في ماراثون دراما رمضان، بشخصيتين في مسلسلين، جاء من باب الصدفة، لافتًا إلى أنه اعتاد على المشاركة بعمل واحد فقط.

وأوضح وفيق في مقطع فيديو خص به موقع "فوشيا": "أنا كنت عامل حسابي على إني هقدم عمل واحد بس، اللي هو النهاية، وده كان العمل الأساسي بالنسبة لي".

وأضاف: "المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، وبطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومعانا كوكبة من الفنانين، وأنا كنت مقتنع جدًا بفكرة المسلسل، حسيت إننا هنقدم حاجة جديدة للفن وهي مغامرة، كنت متخوف منها بس لما قعدت مع ياسر سامي بعد دقائق اقتنعت تمامًا بإننا هنقدر نقدم مسلسل بخامة ممتازة وفكرة جديدة، تدعو دائمًا إنك تشغل دماغك، وشرف كبير لأي فنان إنه يقدم عمل زي النهاية".

وأردف: "المسلسل ده كان حلم كبير أوي عند يوسف الشريف، وترجمه إلى قصة المؤلف عمرو سمير عاطف، وكان يتبقى أن يقدم الحلم ده مخرج، وكان من حظنا إننا معانا ياسر سامي، اللي قدر يقنعني أنا شخصيًا إنه يقدر يعمله".

وواصل: "صعوبة إننا نقدم مسلسل زي ده إحنا تجاوزناها، فتحنا سكة جديدة للدراما وبعد كده ممكن نطورها أو غيرنا يطورها".

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وعن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في موقع تصوير المسلسلات، قال وفيق: "إجراءات صعبة وظروف استثنائية، وكان لازم ننزل نشتغل لإننا متعاقدين على المسلسل".

وواصل: "توفرت جميع الإجراءات في التصوير، زي الكمامات للناس الي مش بتصور، وتوزيع المطهرات وتعقيم الأماكن ودكتور بيقيس درجة الحرارة".

وأردف: "بس برده يظل الوضع خطير، علشان كده بحيي كل الفنانين الي استحملوا النزول وسط الوباء، وبنصح الجمهور الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر والتطهير لحد ما ربنا يكرمنا وينعم علينا، وتنتهي أزمة فيروس كورونا".

يذكر أن أحمد وفيق شارك أيضًا في مسلسل "الاختيار"، بدور قيادي بالجيش المصري، والضابط المباشر لأمير كرارة، ويحظى العمل بنسب مشاهدة مرتفعة، إلى جانب مسلسل "النهاية" أيضًا.

وشارك أحمد وفيق في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة خلال السنوات الماضية، من بينها دوره في مسلسل "تحت السيطرة" مع نيللي كريم، ومسلسل "كإنه إمبارح" مع الفنانة رانيا يوسف.