ياسمين صبري تستعيد ذاكرتها في "فرصة ثانية".. وتوقعات بنهاية صادمة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيطر مشهد استعادة الفنانة المصرية ياسمين صبري "ملك"، خيانة حبيبها "زياد" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مجدي، في الحلقة الجديدة من مسلسل "فرصة تانية"، على اهتمامات الجمهور حيث تم تناوله بين المتابعين إلى أن تصدر "فرصة تانية" محركات البحث.

وكان للفنانة آيتن عامر الدور الأكبر في صناعة هذا المشهد فهي الفتاة التي تسعى للفوز بأحمد مجدي ولا تريد أن تتركه يهنأ بياسمين صبري، فقد شهدت أحداث الحلقة فرحة غامرة عاشتها "ملك" (ياسمين صبري) و"زياد" (أحمد مجدي)، لتحضيرهما حفل خطوبتهما بعد إقناعه لوالدها بالموافقة على طلب يدها.

وبعد تحضيرات حفل الخطوبة حضرت آيتن عامر للقاعة واخترقت خصوصية العروسين في حفل خِطبتهما لتقوم بإخبار "ملك" بأنها زوجة أحمد مجدي ومع استمرار حديثها تستعيد "ملك" ذكريات خيانة "زياد" لها في المرة الأولى والتي بسببها تركته وفقدت الذاكرة، وانتهت الحلقة عند هذا المشهد بسقوط ياسمين صبري أرضًا في إشارة إلى استعادتها لذاكرتها مجددًا.

وغرّد العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا المشهد، فقال مغرد يُدعى "أسامة" ساخرًا: "الناس اللي حاضرة خطوبة ياسمين صبري تاني دول عاملين زي الناس بتوع الحارة لما كانوا بيعيدوا اليوم كله لحمادة هلال".

وكتبت مغردة تُدعى "إسراء العجواني" تعليقًا على مشاركتها نهاية المسلسل بأن "ريهام" ستموت وسيحزن عليها "زياد"، فيما تتركه "ملك" وأنها كل هذه الفترة تقوم بخداعه: "والله لو كده يبقي ياسمين صبري بوخت فيه وبقا مسلسل بايخ".

وقالت "ياسمين مصطفى": "الحريم الملزقة اللي ببتفرج على فرصة تانية ريحو دماغكم انتم مش ياسمين صبري ولا إحنا أحمد مجدي ففككو بقا".

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وكان قد تناقل رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل نهاية مسلسل "فرصة تانية" والتي كانت صادمة للبعض وجاءت من استنتاجهم للقطات التي شهدها البرومو حيث يظهر في المشاهد البطل "زياد" في المقابر وهو يقوم بري الزروع إلى جانب أحد القبور، ويبدو عليه الحزن ما جعل البعض يتكهن بأن نهاية العمل ستكون بوفاة ملك "ياسمين صبري" والتي ستكشف كذبته مما سبب له حالة من الحزن والحداد عليها بعد أن يفقدها للمرة الثانية.

الفنان أحمد مجدي بدوره، شارك صورًا من المشهد في مسلسل "فرصة تانية"، عبر حسابه على موقع "تويتر" وكتب معلقًا: "زياد اتغيّر وكان فعلاً ناوي يبدأ صفحة جديدة مع ملك من غير خيانة، بس ريهام بوّظت كل اللي هو كان مخطط له، تفتكروا إيه هيحصل في حلقة بكرة؟".

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع التغريدة كاشفين عن توقعاتهم فالبعض قال إن ياسمين صبري ستصاب بانهيار عصبي في الحلقة الجديد بينما قال آخرون إن المشهد سيكون غير واقعي وأنه تهيأ له حضور "ريهام" لقاعة الحفل.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.