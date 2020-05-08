مكسيم خليل يستفز الجمهور ويعدهم بـ الأسوأ في "أولاد آدم"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان السوري مكسيم خليل استفزاز المتابعين من خلال منشور له عبر حسابه على إنستغرام.

وتحدث خليل في منشوره عن شخصيته في مسلسل "أولاد آدم" حيث يجسد دور "غسان" الإنسان الشرير الذي يمتلك مئة وجه ولا يستطيع أحد أن يعرف بماذا يفكر أو ما الذي يريده، وعلق خليل على منشوره متسائلاً "شو قال كتير متدايقين من غسان؟".

وأضاف خليل مشوقاً جمهوره بأنهم لم يروا بعد أي شيء من "غسان" وأن الحلقات المقبلة ستكون كفيلة بجعل الجمهور يكره هذه الشخصية أكثر من قبل، مبيناً بأن غير المتوقع قادم، واعداً إياهم بكلمة "استنونا" وهي الكلمة التي لطالما يرددها خليل في مسلسل "أولاد آدم" حيث يقولها "غسان" دائماً في بداية برنامجه الإعلامي ضمن العمل "تحت الضوء".

واختتم خليل منشوره شاكراً متابعيه على كلامهم الأكثر من رائع ودعمهم له. بينما اعتبر الجمهور أن الصورة التي أرفقها خليل تعبر عن كمية الشر في الحلقات القادمة، إذ أضاف صورة له وهو يحمل سلاحا ويضحك.

وانهالت تعليقات المتابعين معبرين عن كمية الاستفزاز والتعقيد في هذه الشخصية الخبيثة وأن خليل جسد هذه الشخصية بحرفية ودقة عالية في كل حركة ورفة عين، مضيفين بأن "غسان" حيرهم هل هو شخص جيد أم سيئ، خصوصاً وأنه أنقذ الطفل الذي كادت زوجة "غسان" أن تقتله في الحلقة الأولى.

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ومسلسل "أولاد آدم" من تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، إنتاج شركة إيغل فيلمز، وهو عمل درامي يؤدي فيه خليل شخصية "غسان" وهو رجل لعوب وشرير يعمل إعلاميا شهيرا يظهر في العلن وكأنه يدافع عن حقوق المساكين ويستغل نفوذ زوجته القاضية "ديمة – ماغي بوغصن" ليصل إلى ما يريده.

يُذكر أن المسلسل ينضم إلى قائمة الأعمال الدرامية والتي تحوي نوعاً من التراجيديا، كما يعكس العلاقات الاجتماعية التي نعيشها في هذا الزمن في إطار درامي مشوق ومثير للدهشة يبدأ المسلسل بحبكتين تتقاطعان في ظرف معين حول علاقة غسان وديمة، وسعد ومايا لتتطور الأحداث بعد ذلك.

يشار إلى أن الفنان السوري مكسيم خليل شارك في رمضان الفائت 2019 من خلال مسلسل الخيال العلمي "صانع الأحلام" من تأليف بشار عباس، إخراج محمد عبد العزيز، من بطولته إلى جانب طوني عيسى، أروى جودة، جيسي عبدو.