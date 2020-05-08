عبد الله الجميري يصدم جمهوره بإعلانه إصابة 13 فردًا من عائلته بكورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الممثل السعودي عبد الله الجميري، نتيجة فحصه التي أجراها للتأكد من أمر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد من عدمه، خاصًة بعد الاشتباه في حالته وخضوعه للعزل الصحي، موضحًا أن العينة الأولى خرجت سلبية.

وأكد عبد الله الجميري، أن أعراض الإصابة بكورونا لا زالت موجودة وأنه لا يزال في العزل الصحي حيث يقوم بإجراء عينة فحص جديدة خلال 48 ساعة، معلنًا عن إصابة 13 فردًا من عائلته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالله الجميري، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "روتانا خليجية" وتم نشر مقطعها عبر موقع "يوتيوب"، إن والدته هي التي أصيبت أولًا عقب زيارة قامت بها إلى جده المريض بالقلب والبالغ من العمر 90 عامًا.

وأضاف أن الإصابة انتقلت إلى 13 شخصًا من عائلته بينهم والدته وجده، وأطفال أقل من شهرين، مبينًا أن أفراد عائلته يسكنون في بيت واحد.

وتابع "الجميري" قائلًا أنه عقب إصابة والدته عزل نفسه، موضحًا أن الوالدة وبقية أفراد العائلة بخير.

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ووجّه الفنان السعودي عبدالله الجميري، نصيحة للمواطنين قائلًا: "أمك لا يجيها المرض بسببك، أبوك لا يجيه المرض بسببك، الألم النفسي هنا أشد من المرض نفسه وخذوني عبرة".

وكان عبدالله الجميري قد ظهر في مقطع فيديو قال فيه إنَّه ذهب برفقة والدته لزيارة أخواله في مدينة جدة؛ لإصرارها على الذهاب رغم الاشتباه في إصابة عدد منهم بالفيروس.

وأضاف أنَّه عندما عاد إلى المدينة المنورة بدأت تظهر عليه أعراض المرض مثل الارتفاع في درجة حرارة الجسم، ما دفعه لإجراء فحص في المستشفى ليخضع بعدها للعزل في أحد الفنادق، بينما ثبتت إصابة بعض أقاربه الموجودين في جدة بالفيروس بما فيهم والدته.

وأشار إلى أنه كان حريص للغاية على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم الخروج والبقاء بالمنزل لولا إلحاح والدته التي قالت له: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، لافتا إلى أنَّه أراد البقاء في جدة لخدمة والدته، لكنها أصرّت على عودته إلى المدينة.

يُذكر أن عبدالله الجميري فنان سعودي شاب ويعمل مقدم برنامج "فارس زد رصيدك 5"، وكان آخر أعماله الفنية التي شارك بها فيلم "بعد الخميس" للمخرج السعودي حيدر سمير الناصر.