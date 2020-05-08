شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: أنا محظوظة بالعمل فى "الاختيار".. ورحم الله شهداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة الشابة دينا فؤاد عن سعادتها برد فعل الجمهور الطيب تجاه دورها في مسلسل الاختيار، وأكدت لليوم السابع أنها محظوظة بالانضمام إلى هذا العمل الوطني والتاريخي، وأنها لم تكن أبدا تتوقع أن شخصية نسرين عشماوى ستحقق هذا النجاح، وتهدى هذا العمل إلى الشهداء رحمهم الله.

وأشارت إلى أن المخرج بيتر ميمي والكاتب باهر دويدار لهم الفضل لكى تظهر بهذه الصورة الجيدة، ووجهت النجمة دينا فؤاد الشكر لكل فريق العمل الذى ساهم في نجاح هذا العمل الوطني.

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وعلى جانب آخر تمنت دينا فؤاد أو كما يلقبها جمهورها بـ"وجه القمر" تقديم برنامج فنى شامل خلال الفترة المقبلة وتكون فكرته جديدة ومختلفة، ويكون أول ضيوفه هو الزعيم عادل إمام، مضيفة: "حلمى الكبير هو الوقوف أمامه وإجراء حوار معه، فهو فنان كبير والوقوف أمامه فى التمثيل حلم لأنه مدرسة فنية كبيرة، ومن أهم نجوم الوطن العربى".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.