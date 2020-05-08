شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل مبديا إعجابه بمسلسل الفتوة: ما زلت أتابعه بكل الشغف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إعجابه الشديد بأحداث مسلسل الفتوة، للنجم ياسر جلال والنجم أحمد صلاح حسنى، الذى يعرض ضمن سباق دراما رمضان الحالى، مؤكدا أنه يتابعه بشغف شديد.

وكتب العدل عبر حسابه على تويتر: "ما زلت أتابع مسلسل الفتوة بكل الشغف".





من ناحية أخرى، كشفت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الفتوة الكثير من المفاجآت والحقائق فيما يخص موت فتوة الغلابة أحمد الجبالى والد حسن الجبالى "ياسر جلال" فقد بدأت الحلقة باسترجاع ياسر جلال تفاصيل موت والده فى المولد، وبعدها يذهب للفنان أحمد خليل فتوة الجمالية فى منزله ويوجه له الاتهامات بقتل والده.

ينفى المعلم صابر أبو شديد عن نفسه تهمة قتل أحمد الجبالى، ويؤكد لياسر جلال أنه كان يحمل وصية من والده بأن يرعاه حتى يكبر ثم يسلمه الفتونة ليصبح حسن الجبالى "ياسر جلال" فتوة الجمالية ويعترف أحمد خليل لياسر جلال بأنه طمع فى المنصب فاستمر فيه ولم ينفذ وصية والده.

المعلم سيد اللبان "رياض الخولى" مازال يبحث عن الكنز أو عن خيط يوصله إليه ويعرف أن الكنز حسن الجبالى، كما يقابل الفنان أحمد خليل "أحباب" الفنانة عبير فاروق والدة ابنته "ليل" وزوجته ويتعرف على تفاصيل ومفاجآت جديدة، فتروى له ما حدث معها والسبب فى اختفائها طول هذه المدة، متوعدا لزوجته الثانية "عايدة رياض" بالانتقام لها بعدما علم أنها كذبت عليه.

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مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.