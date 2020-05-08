شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أنور المشيرى يعتذر بعد وضع صورة بشار فى الأوبريت الكويتى "انتوا لها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الشاعر الإماراتى أنور المشيرى، المشرف العام على الأوبريت الوطنى الكويتى "إنتوا لها"، عن الخطأ الذى وقع فيه العمل بوضع صورة بشار الأسد فى طفولته على أنها صورة للشيخ أحمد الصباح أمير الكويت فى طفولته.





المشيرى على انستجرام

وقال المشيرى عبر حسابه على "إنستجرام"، أوبريت "إنتوا لها" بعد التعديل.. اعتذر للجمهور الكويتى الغالى عن الخطأ الفنى الغير مقصود فى إخراج احدى لقطات أوبريت "انتوا لها".. وأعيد لكم نشر كليب الأغنية بعد التعديل".



انتوا لها

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا الصورة الخطأ، معربين عن غضبهم، متسائلين عن سبب وجود صورة بشار فى طفولته فى مقدمة الأوبريت، معتبرينه خطأ ضخم وجسيم فى عمل فنى بمثل هذه الضخامة.

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من الكليب

وفى سياق متصل نشرت الفنانة السورية أصالة مقطعا من غنائها لأحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى الأوبريت، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وهو الأوبريت الذى يشهد مشاركة من جانب نجوم آخرين مثل حسين الجسمى، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحى، وراشد الماجد، وسناء الخراز، ومحمد المسباح، ونوال الكويتية.

وعلقت أصالة على الأوبريت بكتابة "تشرّفت بمشاركتى بالعمل المليان محبّة ووفا وفخر.. لوطن جمع كلّ تلك المعانى.. حفظ الله أوطاننا وأهلنا وأحبّتنا.. فى كلّ بقعة منّ بلادنا الطيّبة.. ولأهلى فى الكويت كلّ محبّتى واشتياقى.. علّنا نلتقى قريبا".

وما إن كتبت أصالة تلك الكلمات حتى انهالت عليها تعليقات كثيرة من قبل متابعيها ومعجبيها خاصة من دولة الكويت ممن أثنوا عليها ووجهوا كلمة للكويت عبر التعليقات على البوست التى نشرته أصالة.