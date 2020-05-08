شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سمسم شهاب يطرح كليب أزمة وهتعدي" لمواجهة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان سمسم شهاب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي" على "اليوتيوب" من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر، لبحث روح الأمل فى المواطنين لتخطى أزمة فيروس كورونا الذى يعانى منها دول العالم أجمع.

وتحث الأغنية المواكنين على ضرورة الدعاء للخالق أن يرحمنا من الخوف والضيق الذي تسببت فيه هذه الأزمة، وأن تكون درسا لنا ونتعلم منه، ووأظهر الكليب المجهودات التي قامت بها الحكومة برفقة الأطباء وأفراد الجيش والشرطة حتى تحمي الشعب وتوفر له كل طرق الحماية والوقاية من هذا الفيروس.



سمسم شهاب يطرح اغنية ازمة وهتعدى

وكانت آخر أعمال سمسم شهاب الأغنية الدعائية لفيلم "دفع رباعي" بعنوان "ولاد البلد" من كلمات إيهاب منصور، وألحان وليد عبد العظيم، وتوزيع أشرف البرنس، والفيلم بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمى، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

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سمسم شهاب

وشارك سمسم شهاب نهاية العام الماضى فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، والمسرحية تأليف أيمن العوضى وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسى وأحمد سلامة وبرلنتى فؤاد والماسة منى السعيد، سمسم شهاب، جمال عبدالحميد، أحمد زهران، مصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى وإخراج حسام الدين صلاح .