شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى: المتحرش مجرم حتى لو من ورا التليفون ما تخافى تبلغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى حملة "الشاشة ما بتحمى" التى أطلقتها منظمة "فى-مايل" لمكافحة العنف والابتزاز الإلكترونى الذى يمارس ضد النساء والفتيات.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها على تويتر: "المتحرّش بيبقى مجرما حتى لو من ورا التليفون! ما تخافى تبلغى عن هالمجرمين اذا تعرضتى لابتزاز الكترونى، تكونى بأمان وتحمى غيرك".



هيفاء وهبى

وكانت منظمة "فى مايل" أطلقت حملة "الشاشة ما بتحمى" للتأكيد أن النساء والفتيات فى لبنان والعالم العربى لهنّ الحقّ فى الوصول الى الإنترنت واستخدامه بحريّة وأمان من دون التعرّض للعنف أو التنمّر أو الابتزاز.

وكتبت منظمة "فى مايل"، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، "الآثار النفسية الناتجة عن الابتزاز والعنف الإلكترونى وبالتحديد الجنسى كثيرة وخطيرة خاصة عند الفتيات! شاركونا بنشر التوعية لأن الشاشة ما بتحمى"..

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وتهدف حملة "الشاشة ما بتحمى" إلى إبلاغ النساء والفتيات بحقهن فى استخدام الإنترنت، مع الاطلاع على جميع التهديدات والتحديات التى تترافق مع استخدام الإنترنت.

وأشارت منظمة "فى مايل" إلى أنه يتمّ الإبلاغ عن نحو 100 جريمة إلكترونية ضد النساء والفتيات فى لبنان كل 30 يوما، علما أن عددا كبيرا من الجرائم التى ترتكب بحق النساء لا يتم التبليغ عنها.

من ناحية أخرى، حررت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى محضرا عن طريق محاميها بمصر المستشار القانونى ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.

واتهم المستشار القانونى ياسر قنطوش محامى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل فى المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

كانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى قد أشادت بمسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسى، حيث نشرت صورة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وكتبت عليها قائلة :"الاختيار ليس مجرد مسلسل هو عمل وطنى يخلد ذكرى شهداء مثل منسى وهيثم فتحى وشهداء كمين رفح والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم مصر، شكرا لفريق العمل على هذا المسلسل الرائع الذى يستحق المشاهدة من القلب".