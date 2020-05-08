شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحقق أمنية مدرسة قبل تقاعدها بتلك الرسالة.. اعرف عمل إيه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أسطورة المصارعة السابق ونجم التمثيل داوين جونسون الشهير بـ ذا روك رسالة بمثابة مفاجأة لإحدى المدرسات والتى تسمى كارول بروبست، وذلك قبل تقاعدها.

وحرص أسطورة المصارعة على تلبية رغبة مدرس زميل لها عبر تويتر قام كل يوم بتوجيه طلب إلى داوين جونسون من أجل إرسال رسالة لها خاصة لمدى الحب التى تكنه تلك المدرسة له، وهو الأمر الذى امتثل له ذا روك رغم مرور 70 يوماً على أول تغريدة نشرها المدرس الشاب عبر تويتر ووجهها لـ ذا روك.

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ذا روك لم يكتفي بمجرد رسالة يكتبها علي تويتر وإنما قام بإرسال رسالة إليها عبر فيديو وجهه لها، أعرب فيه عن مدى شكره لها عما قدمته كمدرسة للأطفال الصغار على مدار سنوات، وذلك خلال فيديو تجاوز مدته الدقيقة.

وكان النجم العالمى داوين جونسون قد شارك متابعيه وجمهوره، خلال الفترة الأخيرة بمقطع فيديو من محاولاته مع طفلته لإقناعها بأنه صاحب الأداء الصوتي لشخصية Moana فى فيلم الأنميشن الشهير الذى عرض عام 2016.



المدرسة كارل بروباست

ونشر ذا روك، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، أثناء محاولاته إقناع طفلته وهو يقوم بغناء أغنية You’re Welcome التى طرحت فى الفيلم آنذاك، وهي ترفض تصديق بأن والدها هو صاحب الأداء الصوتي للشخصية.