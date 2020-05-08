- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن تلفيق القضايا يجمع محمد رمضان ونور اللبنانية بسبب "البرنس".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
محمد رمضان
ظهر الحب على "رضوان البرنس" بشكل أكبر بعدما انفصلت "علا" عن زوجها السابق، وكان "رضوان" الرجل الذى يقف بجوارها وبجانبها في كل أزمة ومشكلة ويظهر جدعنته رغم انها متزوج، ولم تظهر "علا" أي مشاعر من ناحيتها تجاه سواء حب فعليا أو أخويا فقط.
نور وصفاء الطوخى
ولكن هذا أظهرته "علا" خلال الحلقة الرابعة عشر، خلال مشهد جمعها بوالدتها التي تجسدها الفنانة صفاء الطوخى بعد أن أوضحت لها بأنا تكمن مشاعر تجاه "رضوان" حب كبيرة لم تشعر بها سوا الان بعد أن كان حظها سيئ منذ البداية، ولكن كان وجود زوجته "لبنى" هو المانع الوحيد ولكنها توفيت، وعادت نفسها بأن تقف بجانبه وأن تراعى ابنته كما تعودت منه أن يقف بجانبها دائما.
محمد رمضان ونور اللبنانية
ولكن الحظ السيئ يلاحقهما فرغم عدم اعترافها له بأنها تحبه حتى الان، الا أن القدر يصيبهما بنفس المصائب تقريبيا، فمن خلال الحلقات السابقة حاول طليق "علا" أن يلفق لها قضية سرقة بعد أن دس "اسورة ذهبية داخل منزلها، وأبلغ الشرطة ولكن حظها الجيد بأن والدتها كانت عثرت على هذه الأسورة وقامت بإخفائها حتى لا تثبت القضية على ابنتها.
نور اللبنانية
وهو نفس الحال الذى تعرض له "رضوان البرنس" بعد أن قاموا أشقاءه بتلفيق قضية له عن طريق وضع مسدس عليه بصماته في منزله وبعض الأموال، لك يتم اتهامه في التعدى على "فدوى" زوجة شقيقه، ولكنه دخل السجن لإتقان أشقاءه في اثبات التهمة عليه.
نور اللبنانية ومحمد رمضان
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر تلفيق القضايا يجمع محمد رمضان ونور اللبنانية بسبب "البرنس".. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.