شكرا لقرائتكم خبر عن حمام الشقلباظ الأرضى.. شاهد كيف يتلاعب أحمد مكى بطائر البهلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الفنان أحمد مكى على التفاعل مع جمهوره ومتابعيه من فترة لأخرى عبر حسابه على إنستجرام من خلال الكشف عن هواياته وحبه وعشقه للطيور بشكل خاص.

مكى نشر مؤخراً فيديو له مع طائر يقوم بحركات بهلوانية مدهشة، علق عليه "حمام الشقلباظ الأرضى (البهلوان)... سبحان الله المبدع".

وكان النجم أحمد مكى قد شارك متابعيه وجمهوره فى وقت سابق وتحديداً فى عيد شم النسيم بصورة ظهر فيها بلوك جديد تماماً ومختلف عما اعتاده جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، لتهنئة الجميع بأعياد شم النسيم.

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وظهر مكى فى الصورة التى نشرها وحصدت الآلاف من الآعجابات وهو بـ"لحية" طويلة ويرتدى "باندانة" وسط الخضرة والمياه، وكتب عليها "كل سنة وانتم طيبيين".

من ناحية أخرى احتفل الفنان أحمد مكى مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التى شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت فى فبراير الماضي على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.‏

وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.