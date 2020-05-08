شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا لـ الفتيات: افضحى المتحرش والمبتز واحمى نفسك من الخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على المشاركة فى حملة "الشاشة ما بتحمى" التى أطلقتها منظمة "فى-مايل" لمكافحة العنف والابتزاز الإلكترونى الذى يمارس ضد النساء والفتيات.

وقالت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة "الابتزاز من أكبر الجرائم اللى ممكن تتعرضلها أى صبية، والسكوت عن هالموضوع جريمة كمان".



اليسا على تويتر

ووجهت النجمة إليسا حديثها إلى النساء قائلة "افضحى المتحرش وافضحى المبتز واحمى حالك من الخوف لأنو هيدا جسمك وحقك وصوتك.. الشاشة ما بتحمى".

وأطلقت منظمة "فى مايل" حملة "الشاشة ما بتحمى" للتأكيد على أن النساء والفتيات فى لبنان والعالم العربى لهنّ الحقّ فى الوصول الى الإنترنت واستخدامه بحريّة وأمان من دون التعرّض للعنف أو التنمّر أو الابتزاز.

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وكتبت منظمة "فى مايل"، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، "الآثار النفسية الناتجة عن الابتزاز والعنف الإلكترونى وبالتحديد الجنسى كثيرة وخطيرة خاصة عند الفتيات! شاركونا بنشر التوعية لأن الشاشة ما بتحمى".

وفى وقت سابق، قالت حياة مرشاد، المديرة التنفيذية بالشراكة فى منظمة فى-مايل، "فى الوقت الحالى والذى يشهد فيه العالم أزمة فيروس كورونا ويعانى من تبعات هذه الأزمة على كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وبسبب الحجر المنزلى فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أصبح المتنفّس الوحيد الذى نقوم من خلاله بنشاطاتنا على أنواعها، وهذا ما يعرّض الفتيات والنساء إلى خطر التعنيف من قبل المعتدين والمتحرشين على هذه المواقع".

وتهدف حملة "الشاشة ما بتحمى" إلى إبلاغ النساء والفتيات بحقهن فى استخدام الإنترنت، مع الإطلاع على جميع التهديدات والتحديات التى تترافق مع استخدام الإنترنت، بحسب ما ذكرته حياة مرشاد.

وأشارت منظمة "فى مايل" إلى أنه يتمّ الإبلاغ عن نحو 100 جريمة إلكترونية ضد النساء والفتيات فى لبنان كل 30 يوما، علما أن عددا كبيرا من الجرائم التى ترتكب بحق النساء لا يتم التبليغ عنها.