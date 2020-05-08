شكرا لقرائتكم خبر عن نجم هاري بوتر روبرت جرينت يستقبل مولودته الأولى من صديقته جورجيا جروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن استقبال نجم هاري بوتر روبرت جرينت وصديقته جورجيا جروم طفلتهما الأولي، وذلك بعدما أعلنا في أبريل الماضي عن انتظارهما لحدث سعيد، وأصدرا الثنائي بيان أعلنا فيه عن استقبالهما طفلتهما مطالبين الجمهور باحترام خصوصيتهما في تلك الفترة.

جروم وروبرت توطدت علاقتهما في 2011 وأبقيا علي علاقتهما بعيدا عن الأضواء إلي أن افصح جرينت عن علاقتهما للصحافة بعدما شعر بحالة نضج وأنه قادر علي الإستمرار في تلك العلاقة وتكوين أسرة.

روبرت هو ثالث أبطال سلسلة هاري بوتر والتي تضم دانيال رادكليف وإيما واتسون وتعتبر سلسلة أفلام هاري بوتر كانت سبب في شهرة دانيال رادكليف الذى اشتهر بتجسيد دور الساحر هارى بوتر فى سلسلة أفلام هارى بوتر المبنية على الروايات، التى حققت أفضل المبيعات فى هذا القرن، كما ظهر فى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية.

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تدور أحداث الجزء الأخير من هاري بوتر حول البحث عن أحجار الهوكروكس الثلاثة الباقية، التى يستغلها فولدمورت ليقسم بها روحه، حتى يستحيل قتله إذا لم تجتمع سوياً، ويسعى هارى، رون، وهرميون لإيجادها وتحطيمها، وحينها يستطيع هارى تحطيم بعضها ويقوم رون بتحطيم أحدها ليكسروا سر خلود لورد الظلام، يشن فولدمورت حرباً عاتية على مدرسة هوجوورتس تدمر كل شىء، ويصبح مصيرها ومصير الجميع مرهونًا بنتيجة الصراع العاتى الذى سينشأ بين هارى وفولدمورت.

يذكر أن فيلم هارى بوتر ومقدسات الموت: الجزء الثانى يقوم بإخراجه دافيد ياتس، ويقوم ببطولته كلٍ من دانيل رادكليف، روبرت جرينت، إيما واطسون، ورالف فينيس.