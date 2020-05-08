بعد بلاغها ضد صديقاتها بسبب خرق الحظر.. مذيعة سعودية ترد على منتقديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت المذيعة السعودية مها منصور، على منتقدي تقديمها بلاغ، عن تجمعات لعدد من صديقاتها، قمن بخرق الحظر، تزامنا مع التزام الدولة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكتبت مها، ردا على منتقديها عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بحكم جهلك انت من الفئة اللي تعارض حظر التجول وتدور التجمعات ولا عندك أدنى فكرة عن حجم الموضوع الا اذا لا سمح الله فقدت أحد غالي عليك او دفعت مخالفة" .

وتابعت: "البنات عزموني وقلت لهم ما راح اجي واللي تعملونه غلط وانا ببلغ، كلمتهم بنفس اليوم وقلت لهم ترى ببلغ لو ما كنسلتوا، فكروني امزح، بس صدق بلغت وانا عشان احبكم بلغت، وكلمتهم قلت تراهم بالطريق".

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وأضافت: "اللي يقول نذالة معنى النذالة الحقيقي انك تسكت وتكون سبب في اصابتهم واهلهم والكبار بالسن وفقد الأرواح وانتشار الوباء.. نطلع من موضوع النذالة الى موضوع ازهاق الأرواح ".

وكانت مها، كتبت تدوينة سابقة، قالت فيها : "بكل حب، اعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل. لما فيه من الإخلال بالنظام والإجراءات الاحترازية لمحاربة كورونا وهذا واجبنا جميعاً للمحافظة على وطننا الغالي وسلامتنا وسلامة أحبائنا.. انت كذلك من واجبك التبليغ لو كان اخوك. لست آسفة".