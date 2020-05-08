كارول سماحة: سيأتي يوم تمر بنقطة ضعفك ولا تضعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن مقولة تحبها، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت كارول، قائلة :"سيأتي يوم تمر بنقطة ضعفك ولا تضعف.. شخصيا بحب هذه المقولة.. هذا الشعور لما يوصله الإنسان.. بيعطي سلام وإحساس بالانتصار على ضعفه".

جدير بالذكر أن الفنانة كارول سماحة، شاركت مؤخرًا في أوبريت "انت أقوى"، مع مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم "محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعي، سميرة سعيد".

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