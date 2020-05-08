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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
طالبت الفنانة إليسا، الفتيات بالكشف عن أي شخص يحاول ابتزازهم، مؤكدة أن الابتزاز جريمة مثل التحرش.
وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الابتزاز من أكبر الجرائم اللي ممكن تتعرضلها أي صبية، والسكوت عن هذا الموضوع جريمة كمان.. افضحي المتحرش وافضحي المبتز واحمي حالك من الخوف لأنو هيدا جسمك وحقك وصوتك".
يذكر أن إليسا احتفلت مؤخرا، بتسجيل آخر أغنية بألبومها الجديد، وكان آخر أعمال الفنانة اللبنانية ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، وضم 16 أغنية أبرزها "ارتاح وعيش"، "بين قلبي وقلبك"، "كرهني".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا: "الابتزاز من أكبر الجرائم اللي ممكن تتعرضلها أي فتاة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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