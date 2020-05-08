تراند اليوم : ممثل مصري يرد على إشادة علاء مبارك بـ "البرنس"

حظي أداء الممثل أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" الذي يلعب بطولته مع الممثل محمد رمضان بإشادات الكثيرين، وأبرزهم علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي حياه على تجسيد الشخصية الشريرة.

وغرد علاء مبارك، عبر حسابه على موقع "تويتر" ، قائلاً: "‏مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جدًا كل التقدير لهذه الاعمال، ولكن لو اختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل ففى رأيي المتواضع بلا شك هو البرنس، أداء عالى من كل الفنانين في المسلسل وخاصة الفنان المتألق أحمد زاهر الذي أثبت أنه فنان يمتلك موهبة كبيرة".

وتفاعل العديد من المتابعين مع تغريدة نجل الرئيس الأسبق، وكان لافتُا دخول زاهر على خط التعليقات.

Advertisements

ووجه زاهر عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" الشكر لعلاء مبارك، قائلاُ:"شكرا أستاذ علاء علي رايك وتقييمك وأرجوك تابع للآخر وإن شاء الله نكون كل أبطال العمل عند حسن ظنك وحسن ظن الجمهور العظيم".

ويجسد زاهر شخصية فتحي شقيق محمد رمضان في العمل، وهي شخصية مركبة ومشبعة بالعقد والسيكوباتية، إلا أنه ضعيف ومتردد أمام زوجته الجامحة القوية، التي تستغل بأنوثتها على كل من حولها حتى شقيقه، بينما هو غارق في الثقة بالذات.

مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر وريم سامي، ومن قصة وإخراج محمد سامي.