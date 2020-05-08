تراند اليوم : 3 أمراء من أبناء شقيق ملك عربي يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام أردنية: أن ثلاثة من أبناء شقيق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى دخلوا الحجر الصحي الاحترازي، في منطقة البحر الميت.

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وحسب "هلا أخبار"، وصل الأمراء الثلاثة، عمر وسارة وعائشة، أبناء الأمير فيصل بن الحسين إلى الأردن، على متن رحلة الخطوط الملكية العائدة من لندن، يوم أمس.

وكانت الحكومة أعلنت عن تطبيق إجراءات احترازية لاستقبال الطلبة الأردنيين القادمين من الخارج، تضمنت حجرا صحيا إجباريا لمدة 17 يوما، في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسجل الأردن خلال الأزمة نحو 484 إصابة بالفيروس، شفيت منها 381 حالة، فيما توفي تسعة مصابين.