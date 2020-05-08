تراند اليوم : فنانة كويتية محجبة تصدم الجميع: أجريت عملية "رفع وشد المؤخرة"



لم يتمالك النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي والناشط السياسي الكويتي محمد الجويهل، الاستفزازات التي تقوم بها فنانات وفاشنيستات كويتيات، وهاجمهن بشدة بألفاظ خارجة.

وظهر الجويهل في لقاء مرئي عبر خاصية "الفيديو كول" مع خالد الحسن وهو يُهاجم الفاشنيستات بألفاظ خارجة، ويرد على خالد الحسن بعدما قال له: "يقودون جزء كبير من المجتمع"، قائلاً: "يقودون الخرفان، كلهم، بدون استثناء".

وتابع الجويهل هجومه قائلاً: "مافي زين ، الزين أمي وإمك وأختي وأختك، اللي لا يمكن أن يطلع عليها أحد إلا رجلها".

وشبه الرجال المحيطين بالفاشينستات بالجرو الصغير، وقال: "تحطلي بوبي يفتر فيها من شقة لمزرعة لجاخور وتجمعلي ملايين وتشتري يخت وتوريني بيتها".

ونرصد هنا أبرز المواقف المستفزة التي أغضبت الجميع من فاشينستيات كويتيات





زوري أشكناني

تعرضت الفاشينيستا الكويتية زوري أشكناني لهجوم بعد نشرها فيديو تتحدث فيه عن إجرائها عملية تجميل "رفع وشد المؤخرة".

وأبدى رواد السوشال ميديا صدمتهم من هذا الفيديو وإعلان أشكناني عن الأمر بكل صراحة ووضوح؛ إذ رأى بعض المتابعين أن الفاشينيستا الكويتية لم تحترم الحجاب الذي تضعه، معلقين: "اللي استحوا ماتوا".

وطالبها آخرون بخلع الحجاب فورا؛ لأنها لم تترك للحياء مكانا.

فيما تساءل بعض آخر، حول ما إن كانت أجرت العملية عند طبيبة أنثى أم طبيب رجل؟ ولو كان الأخير كيف استطاعت أن تسمح له بتقييم جسدها خاصة أنها ترتدي الحجاب؟

ورأى بعضهم أن الأمر في الحالتين خطأ كبير، فحتى لو أرادت الخضوع للعملية لأسباب شخصية، لم يكن من المحبذ أن تشارك جمهورها بتلك المعلومات الحساسة بهذه الصراحة.

وسبق أن تعرضت أشكناني لهجوم قبل ما يقارب العامين، بعد ترويجها لأحد العطور بطريقة جريئة، على أنه يقرب الرجل من زوجته، ولا يمكن مقاومته في السرير؛ ما أثار حينها حالة من الغضب الشديد ضدها، وهاجمها الكثيرون لاستخدامها طريقة دخيلة على المجتمع الخليجي، وعدم اهتمامها بتقاليد جمهورها وحرصها على الترويج دون مراعاة.

ومن جانبها، لم تبد زوري ندمها على هذا الإعلان وخرجت بفيديو عبر سناب شات، كاشفة أنها غير غاضبة من الهجوم الذي تعرضت له، وأن هذا الهجوم تسبب بانتشار الفيديو بشكل واسع، لتصبح أكثر شهرة؛ إذ إنها تلقت عروضا إعلانية جديدة من شركات كبيرة.

Advertisements

فاطمة المؤمن

الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، أثارت موجة غضب واسعة، في وصفها رائحة "إبطها" برائحة الفراولة، في تعليق على أحد المتابعين الذين انتقد ظهورها بشكل الشكل دائما.





سارة الكندري

الفاشينستا الكويتية سارة الكندري نشرت فيديو جريء في أحضان زوجها وترتدي ملابس فاضحة، الأمر الذي حرك أجهزة الأمن للقبض عليها رفقة زوجها قبل أن تخلي سبيلهما بعد أيام من الحبس.





