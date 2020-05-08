تراند اليوم : "الحرب بدأت".. ريهام سعيد: "هناك من يدفع فلوس لمنعي من الظهور"

قالت الإعلامية المثيرة للجدل، ريهام سعيد، إن الحرب بدأت ضدها وذلك في أعقاب إعلانها نيتها للعودة للظهور على الشاشة مرة أخرى، وذلك بعد شهور من صدور قرار بإيقافها عن الظهور الإعلامي.

وأعلنت ريهام أنها ستقوم بتقنين أوضاعها مع نقابة الإعلاميين تمهيدًا لعودتها لمزاولة المهنة قريبًا، لكنها عادت وعلقت على صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، قائلة إن الحرب بدأت.

وكتبت: "الحرب بدأت قبل أي حاجة، مكنتش أعرف إني مهمة كده وبخوف كده مكنتش أعرف لمجرد التفكير في الرجوع كل الفشله هايبتدوا يسنوا أسنانهم، بتثبتوا ايه لمين؟ قاعدين تكلموا طوب الأرض عشان مرجعش وبتدفعوا فلوس لمواقع تعمل استفتاءات خايبة زيكوا عليها أصحابكوا بيعلقوا بأكونتات فيك، ما إنتوا لو مش خايفين تقعدوا في البيت وتتفرجوا على نفسكوا مش هاتخافوا كده".

وأضافت: "اتطمنوا أنا لسة مارجعتش وممكن مارجعش لو ربنا مش عايز وممكن أموت بس الـ٢٤ ساعة اللي فاتوا اثبتولي إن النجاح مابيروحش وإن الشاطر الناس كلها بنبقى عارفة إنه شاطر، جمهوري كبير أوي وعظيم أوي والدعاء بيوصل، آه نسيت أقول حاجة رجوعي من عدمه مش هايغير فكرة إنكوا فاشلين وهاتفضلوا فاشلين مسنودين آه بس ناجحين لا ماتموتوش علي الدنيا كده".

وكانت ريهام حصلت في أكتوبر الماضي على حكم بالبراءة في دعوى رفعها أحد المحامين يتهمها فيها بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات، قبل أن يصدر قرار بإيقافها عن الظهور الإعلامي لمدة عامين.