تراند اليوم : السعودية "بدور البراهيم" تعلن اعتزالها بسبب "كورونا"



فاجأت خبيرة التجميل السعودية الشهيرة بدور البراهيم، متابعيها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان اعتزالها السوشيال ميديا وعدم ظهورها بشكلها أو صوتها، مطالبة جميع الحسابات بمسح أي فيديوهات أو صور خاصة بها، وهو ما أثار موجة جدل بين متابعيها.

لكن "البراهيم" عادت وفاجأت متابعيها بأنها ستعود بعد انتهاء أزمة "كورونا"، وقالت د عبر فيديو بثته على حسابها على "سناب شات": "مساء الخير والسرور عليكم.. طبعا الكل مستغرب إني بطلع صوتي.. أنا قولتلكم إن شا الله بعد الكورونا راح أرجعلكم زي الأول وأحسن".

وأضافت بدور البراهيم: "إن شاء الله بعد أسبوع هرجع للسعودية الدمام.. وأشكركم جميعا والله يديم علينا السعادة والأفراح.. وأنا مرة مبسوطة إني راجعة السعودية والمفروض كنت أرجع من زمان بس الحمد لله على كل حال.. نراكم قريبًا".

وكانت "بدور البراهيم"، وجهت نداء إلى وسائل الإعلام وحسابات المشاهير عبر حسابها على "إنستجرام"، قالت فيه: "آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير اللي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "الرجاء التفاعل والله ولي التوفيق”، ثم علقت على هذا النداء بقولها: “وإن شاء الله بركز على براندي الميك آب وشغلي فقط".