فيفي عبده ضيفة برنامج "إغلب السقا" اليوم على MBC مصر

في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا"، تظهر الفنانة فيفي عبده كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصفالليل.
برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.
يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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