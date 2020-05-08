فيديو.. يسرا تتصدر يوتيوب بـ"خيانة عهد"

احتلت الفنانة يسرا المركز الأول في صدارة المشاهدات على "يوتيوب"، بمشهد مؤثر في الحلقة 14 من مسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 80 ألف مشاهدة. تضمن المشهد مقتل ابنها هشام (خالد أنور)، Advertisements ومطلوب التعرف عليه في ثلاجة المشرحة، وتقدمت بحالة من الصدمة والذهول وأصابتها حالة من الاستنكار أمام جثمان ابنها. ومطلوب التعرف عليه في ثلاجة المشرحة، وتقدمت بحالة من الصدمة والذهول وأصابتها حالة من الاستنكار أمام جثمان ابنها. يذكر أن "خيانة عهد"، إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية. كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.

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