اقترب إعلان الفنانة دنيا سمير غانم "شكرًا ماتكفيش"، لصالح أحد مستشفيات القلب، من حاجز الـ50 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات، أمير طعيمة، ألحان:
يذكر أن دنيا شاركت إعلانياً في الموسم الرمضاني الماضي برفقة الفنان أحمد علمي بعنوان "لما القلب يدق"، وحصل على عدد مشاهدات عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان دنيا سمير غانم "شكرًا ماتكفيش" يقترب من الـ50 ألف مشاهدة على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.