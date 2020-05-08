إعلان دنيا سمير غانم "شكرًا ماتكفيش" يقترب من الـ50 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

اقترب إعلان الفنانة دنيا سمير غانم "شكرًا ماتكفيش"، لصالح أحد مستشفيات القلب، من حاجز الـ50 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات، أمير طعيمة، ألحان:

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هشام جمال، توزيع: مادي، ويقول مطلعها "إحساس من القلب إحساس أكبر من كلمة حب إحساسي إن انت معايا ده دايما بيطمني وفي وقت الجديد بتكونلي سند وايديك تتمد ومعايا تملي وعمرك ما اتخليت يوم عني فيه ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش لو أقولك شكرًا مليون مرة دي متكفيش".

يذكر أن دنيا شاركت إعلانياً في الموسم الرمضاني الماضي برفقة الفنان أحمد علمي بعنوان "لما القلب يدق"، وحصل على عدد مشاهدات عالية.