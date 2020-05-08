أصالة تكشف عن سبب خلاف ابنها مع والدتها- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية ​أصالة​ فيديو لابنها آدم على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلاله سبب غضبه.

وقالت خلال الفيديو الذي نشرته أن آدم غاضب من والدتها اي جدته بسبب تدخينها لسيجارة في الصباح: "أدومي معصب متخانق مع ماما ميشان السجاير". ويبدو ان آدم يخاف كثيرا على صحة جدته ولا يريدها ان تدخن السجائر لكي تبقى في افضل حال.

يذكر أن أصالة كانت أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في بداية عام 2020، بعد زواج استمر لـ 12 سنة

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