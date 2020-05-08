وفاة مغني بريطاني بعد إصابته بفيروس كورونا وإدريس إلبا ينعاه

ميرنا وليد - بيروت - توفي مغني الراب البريطاني "تاي" وإسمه الحقيقي ​بن تشيجيوك​ عن عمر يناهز الـ47 عاماً يوم أمس وذلك بعد إصابته ب​فيروس كورونا​.

وأعلنت صفحة جمع التبرعات التي أنشأت لدعمه نبأ وفاته مشيرةً إلى أنه كان في المستشفى بعد اختبار إيجابي لفيروس Covid-19 ثم تم وضعه في غيبوبة مصطنعة، لمساعدة جسده على مكافحة العدوى

ونعته صحيفة "التليغراف" البريطانية بالقول:"تتقدم عائلة تاي بالشكر لكل من تواصلوا وأعربوا عن قلقهم منذ دخوله المستشفى ولكنهم يقدرون الآن خصوصيتهم، بسبب حزنهم وإنهم بحاجة إلى الوقت لتخطي الأزمة".

وعمد عدد من النجوم العالمين إلى نعيه، من بينهم الممثل العالمي ​إدريس إلبا​ الذي نشر صورة لتاي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب قائلاً:"أنا محطّم من قبل هذا الرجل.. أتذكر عندما قمنا بعمل نغمة في مكان ما في جنوب لندن في ذلك اليوم، كان ذلك عندما كنت أقوم بالموسم الأول من لوثر وتحدثنا عن ذلك كثيرًا.. صلواتي لعائلتك".

وكان أصدر تاي ألبومه الأول Awkward في عام 2001، وأصدر ألبومه الثاني Upward في عام 2004 والذي حصل على ترشيحات جوائز إيمي واينهاوس وجائزة ميركوري المرموقة.

كما أطلق ثلاثة ألبومات أخرى وتعاون مع الفنانين بما في ذلك فرقة De La Soul والمغني رودني هيلتون سميث.