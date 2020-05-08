فنانات حلقن شعرهن على الـ"زيرو" وهكذا ظهرن الى العلن!

ميرنا وليد - بيروت - في كل فترة تعود صيحات الموضة لتطلق تريند جديد من خلال المشاهير وأهل الفن في العالم. وأحيانا تتميزّ موضة النساء بالتشبّه بصيحات ذكورية كموضة الشعر القصير أو حلق الرأس.

وهذه الموضة اتبعتها نجمات كثيرات في لبنان والعالم العربي والعالم لأسباب عدّة منها الترويج لأنفسهنّ ومنها من أجل تأدية أدوار تمثيلية في مسلسل أو فيلم أو فيديو كليب.

فأشهر الممثلات اللواتي حلقن شعرهن هي النجمة ​ديمي مور​ التي تخلت عن شعرها من أجل دورها في فيلم "جي أن جين"،منذ أكثر من 15 عاماً.

هناك أيضا النجمة ​ناتالي بورتمان​ التي حلقت شعرها في مشهد شهير في فيلم "74 فونديتا". الى جانب ذلك هناك العديد من النجمات الأجنبيات اللواتي واكبن موضة حلق الشعر ومن ظهرن في غاية الجمال والجاذبية مثل ​أمبر روز​ وجيسي جاي. أما كاسي وناتالي دورمر فقررن اختيار التسريحة الجريئة بحلق نصف شعرهما فقط .

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أما النجمات العربيات اخترن هذه التسريحة الذكوري ومنهن الممثلة المصرية إلهام شاهين من أجل تجسيد دور سيدة تعاني من السرطان في فيلم "ريجاتا"، بدورها الممثلة السورية سوزان سكاف حلقت شعرها كاملا لأداء دور في مسلسل "حائرات".

وفي بادرة إنسانية زهرة الخرجي شعرها تضامنا مع مرضى السرطان بعد إصابتها وتعافيها منه.

وكذلك قامت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بحلق شعرها لضمان نجاح كليب أغنيتها "شكلك ما بتعرف أنا مين".