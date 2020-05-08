تصريحات قوية لـ حسن شاكوش عن محمد رمضان وهاني شاكر في "رامز مجنون رسمي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أدلى المطرب المصري الشعبي ​حسن شاكوش​ بتصريحات قوية تجاه الفنان المصري ​محمد رمضان​ ونقيب المهن الموسيقية الفنان المصري ​هاني شاكر​، وذلك في سياق حلقته مع الممثل المصري ​رامز جلال​ في برنامج مقالبه "رامز مجنون رسمي".

ففي سياق الحلقة سأله جلال من ينافسه، ليرد قائلاً:" الفنان محمد رمضان بينافسني".

وخلال الحلقة يحاول جلال إجبار ضيوفه على تصريحات وإعترافات معيّنة، فأجبر شاكوش على الإعتذار من شاكر وهو ما قام به شاكوش بالفعل.

ومن المواضيع التي تحدث فيها شاكوش أيضاً، خلافه مع زميله المطرب الشعبي ​عمر كمال​، إذ أشار إلى ان الخلاف بينهما لم ينتهي بعد.

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