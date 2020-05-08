ميرنا وليد - بيروت - بعد الإنتقادت والسخرية من أدائها في مسلسل "فرصة تانية"، الذي يعرض حالياً في رمضان، ردّت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بمنشور، يُظهر أن المسلسل يحقق أعلى نسبة مشاهدات على "يوتيوب".

هذا الأمر أثار موجة من الجدل، ورأى بعض المتابعين في هذا تحدياً من ياسمين، خصوصاً أنها تعرضت للإنتقادات والسخرية في وقت سابق، بسبب أدائها في أحد المشاهد، وأبدت ردة فعل عادية جداً تجاه موقف، يتطلب الحزن والانفعال.

كما واجهت ياسمين بعد ذلك، تعليقاً قاسياً من البرلمانية المصرية أنيسة حسونة، وكتبت: "من غير زعل ياسمين صبري مش بتعرف تمثل".



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإنتقادات والسخرية من أدائها في "فرصة تانية".. هكذا ردّت ياسمين صبري - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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